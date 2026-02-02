İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

Araç kontrolden çıktı, sulama kanalına düştü: Cansız bedeni bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

2 Şubat 2026 Pazartesi 17:08
Araç kontrolden çıktı, sulama kanalına düştü: Cansız bedeni bulundu
Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 22 PG 461 plakalı kamyonet, Yenikarpuzlu beldesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çekici yardımıyla aracı kanaldan çıkaran ekipler, sürücüyü bulmak için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polislerden yardım istedi.

Dalgıç polisler yaptıkları çalışma sonucu sürücüye ulaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

