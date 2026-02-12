Ankara Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat tarihinde aracını muayene götürdüğü İvedik TÜVTÜRK istasyonunda darbedilmişti.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Polis memuru Keskin'in darbedildiği ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.