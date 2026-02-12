İSTANBUL 15°C / 11°C
  Araç muayene istasyonunda polis öldürülmüştü: Yeni görüntülere ulaşıldı
Güncel

Araç muayene istasyonunda polis öldürülmüştü: Yeni görüntülere ulaşıldı

Ankara'da araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in görevliler tarafınca darbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

12 Şubat 2026 Perşembe 16:49
Araç muayene istasyonunda polis öldürülmüştü: Yeni görüntülere ulaşıldı
Ankara Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat tarihinde aracını muayene götürdüğü İvedik TÜVTÜRK istasyonunda darbedilmişti.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis memuru Keskin'in darbedildiği ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Araç muayene istasyonunda polis öldürülmüştü! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

TÜVTÜRK iş akitlerini feshetti

Popüler Haberler
