Güncel

Araç muayenesinde rüşvet çarkı! Kusurlu araçları sistemden geçirdiler

Zonguldak'ta TÜVTÜRK muayene istasyonlarında kusurlu araçların rüşvet karşılığında usulsüz şekilde muayeneden geçirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 11'i adliyeye sevk edildi. Bir yıllık takipte yaklaşık 3 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi.

6 Şubat 2026 Cuma 10:17
Araç muayenesinde rüşvet çarkı! Kusurlu araçları sistemden geçirdiler
ABONE OL

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı bir rüşvet ve sahtecilik operasyonu gerçekleştirildi. Bazı TÜVTÜRK istasyonu çalışanları ve aracıların; araçlarında kusur bulunan ve randevusu olmayan şahısların usulsüz şekilde işlemlerini yaptıkları tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDAKİ RÜŞVET TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstihbarı çalışmalar ve derinleştirilen soruşturma kapsamında, aralarında 50 şüpheli ve 15 tanığın bulunduğu toplam 65 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların banka hesaplarında rüşvet suçuna delil teşkil eden yaklaşık 3 milyon liralık yoğun para transferlerinin bulunduğu ancak kesin rakamın MASAK raporlarıyla netleşeceği öğrenildi.

Ayrıca usulsüz onay aldığı iddia edilen araçlar yeniden muayeneden geçirildiğinde, geçmemesi gereken araçların sistem üzerinden onaylandığı da bilirkişi raporlarıyla belgelendi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

KOM ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden C.Ö. ve Y.E. ifadeleri sonrası emniyetten serbest bırakılırken; istasyon çalışanları T.Ö., H.B., İ.C.D., İ.G., Ö.Y., M.Ç., M.A. ile aracılık yaptığı öne sürülen G.Ö., T.E., M.V. ve S.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin, "Rüşvet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla sorguları sürüyor.

