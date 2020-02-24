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Araç sahibi olanlar dikkat... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek.' dedi.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi15:15 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek.

Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır." 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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