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Güncel

Araç sahipleri dikkat! Motorin fiyatında bir indirim daha

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek.

10 Nisan 2020 Cuma 09:47 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:48
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Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(TRT Haber)

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