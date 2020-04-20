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Güncel

Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:33
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

- AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

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