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Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! MTV'de yeni oran belirlendi

Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı ile artırıldı. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 lira olarak belirlendi.

30 Aralık 2024 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! MTV'de yeni oran belirlendi
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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu. Böylece MTV'ler yüzde 43,93 oranında artırıldı. Bu artışla, sıfır araçta en düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek MTV 5 bin 803 lira oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak.

2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.

Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre, yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı.

2025 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya çıkarıldı.

  • motorlu taşıtlar
  • motorlu taşıtlar vergisi

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