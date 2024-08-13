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Araç şarampole devrildi: 1 kişi öldü

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Ağustos 2024 Salı 06:39 - Güncelleme:
Araç şarampole devrildi: 1 kişi öldü
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İ.A'nın (53) kullandığı 24 DP 777 plakalı araç, Ergan Dağı Sıcak Yayla yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücüden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Adet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekiplerince yapılan aramada, şarampole devrilen araçtaki İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.A'nın cesedi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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