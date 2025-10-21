Adana'da bir avukat, babasına polis ekiplerince hatalı park yapıldığı öne sürülerek yazılan 993 TL'lik idari para cezasına yönelik açtığı davayı kazandı. Emsal karar veren mahkeme, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir" diyerek cezayı iptal etti.

Şehirde yaşayan Memiş Akça geçtiğimiz eylül ayında 01 ETL 38 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde 'hatalı park' nedeniyle 993 TL idari para cezası yedi. Akça, avukat kızı Nazan Akça Subaşı'ya durumu anlattı. Kızı, tutanağı incelediğinde trafik cezasının trafik polisi olmayan bir polis memuru tarafından kesildiğini tespit etti. Bunun üzerine Avukat Subaşı, babasının adına Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açtı. Geçtiğimiz haftalarda görülen davada mahkeme, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir" diyerek 993 TL'lik cezayı iptal etti.

"GENEL KOLLUKÇA TRAFİK CEZASI YAZILAMAZ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Babam kendisine ceza yazıldığından eve gelen tebligatla haberdar oluyor. 'Ne oldu baba' dedim. 'Bana ceza kesmişler' dedi. Kim kesmiş? Genel kolluk kesmiş. Ama babam etrafta trafik polisi görmemiş. Arabasını bulunduğu yerde fotoğraflamamışlar bile. Fotoğraf yok. Doğrudan ceza yazılmış. Biz de bunun üzerine trafik cezasına itiraz ettik. Hem yeri, zamanı belli olmayan, hem de hangi kural ihlal edildi? Bu tespiti yapan bir trafik polisi mi diye itiraz ettik. Bunun üzerine mahkeme bizim gerekçelerimizi haklı buldu ve dedi ki 'genel kollukça trafik cezası yazılamaz.' 'Bunu ancak bu işin eğitimini almış trafik polisleri yazabilir' diye cezayı iptal etti. Dolayısıyla şu an babamın trafik para cezası tutanağı iptal edildi" dedi.

"EMSAL KARAR ALDIK"

993 TL'lik hatalı parktan kaynaklanan bir ceza olduğunu vurgulayan Subaşı, "Biz bunun emsal olacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü sokağa çıktığımız anda bir sürü polis memuru var. Polis memurlarına, genel kolluğa konunun uzmanı olmamasına rağmen böyle bir yetki verirsek kafalarına göre çok rahat ceza yazabilirler. Ama bu cezayı herkesin yazamayacağı, bu işin eğitimini almış trafik personelinin ya da bu işin özel olarak eğitimini almış yeterlilik belgesi bulunan kolluk personelinin yazabileceğine dair emsal karar aldık" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Avukat Subaşı, "Gerçekten bir trafik kuralı ihlal etmediğinizi düşünüyorsanız genel kollukça bir trafik cezası yazıldıysa lütfen buna 'genel kollukça, trafik cezası yazılamaz' diyerek itiraz etsinler" şeklinde sözlerini tamamladı.