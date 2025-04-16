Trafik kazalarındaki can kayıplarının azaltılması ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla kurallara uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik düzenleme TBMM gündemine gelecek.



AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, trafik kurallarına uymayanlara verilen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlamaya başladı.

Geçen yıl trafik kazalarında sürücü hatalarından kaynaklı can kaybının 6 bin 500 olduğunu da dikkate alan milletvekilleri, bu kapsamda kanun teklifiyle caydırıcılığın sağlanmasını amaçlayacak.

Milletvekilleri, kurallara uyulmaması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarını inceleyecek. Etki analizlerinin ardından düzenlemeler belirlenerek teklife son hali verilecek.

Teklifle, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklif, TBMM Başkanlığına sunulacak.

- YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMI DÜŞTÜ

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda 21 Kasım 2024'te kabul edilerek yasalaşan kanunla yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere verilen idari para cezası 96 bin liraya yükseltilmiş, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınması uygulamasına geçilmişti.

Söz konusu yasal düzenlemeyle caydırıcılık sağlanarak yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımının yüzde 80 düştüğü belirlendi.