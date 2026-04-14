Aracı ateşe verdi, binayı kurşunladı: Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasındaki eşinin aracını benzin dökerek yakan ve ardından pompalı tüfekle binaya 8 el ateş açan Harun Ş., hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin ikametine gitti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, mahalleyi korku ve paniğe sürükledi. Boşanma aşamasındaki eşinin telefonlarına cevap vermemesine öfkelenen bir kişi, önce aracı ateşe verdi ardından pompalı tüfekle binayı kurşunladı. Hakkında 6 ay süreli uzaklaştırma kararı bulunan zanlı, yakalanarak tutuklandı.

HARUN Ş. ARACI BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ, BİNAYI KURŞUNLADI

Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma dosyasına göre, dün akşam saatlerinde Harun Ş. boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesiyle yaşayan eşi S.Ş.'nin Mamak ilçesindeki ikametine gitti.

Eşinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine öfkelenen şüpheli, sokakta park halinde bulunan S.Ş. adına kayıtlı aracı, benzin dökerek ateşe verdi.

Yanında getirdiği ruhsatsız pompalı tüfekle, eşinin ve ailesinin bulunduğu binaya doğru 8 el ateş açan şüphelinin silahından çıkan mermiler, binanın duvarına ve pencerelerine isabet etti.

ZANLI TUTUKLANDI, UZAKLAŞTIRMA KARARINA DA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Harun Ş. "mala zarar verme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan zanlı hakkında Ankara 26. Aile Mahkemesi tarafından 13 Ekim 2025'te verilmiş 6 ay süreli "uzaklaştırma kararı" bulunduğu şüphelinin bu eylemiyle "tedbir kararına aykırılık" suçunu da işlediği öğrenildi.

  • Ankara pompalı tüfek
  • Mamak olay
  • kadına şiddet
  • uzaklaştırma kararı
  • aile içi şiddet

