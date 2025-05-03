Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan parti otobüsü, Ankara Valiliğince alınan eylem yasağı kararına rağmen adliye bölgesine girmeye çalıştı. Yolu kapatan polislerin 'dur' ihtarına uymayan otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hız kesmedi; trafik ekiplerinin üzerine sürdü. Polisler ezilmekten son anda kaçarak kurtulurken; şoför Gülyurt gözaltına alındı.

BİR DE MAĞDUR OLDU!

Tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen zanlı, 'birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Ancak CHP'li vekiller, 'şoförün kendilerinin 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklanmak istendiğini' öne sürüp bir de algı operasyonu yaptı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şoförün otobüsü polislerin üzerine sürdüğü görüntüleri paylaştı.

TALİMAT VEKİLLERDEN

Şüpheli Gülyurt, ifadesinde otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve milletvekillerinin programın aksamaması için yola devam edilmesini istediğini söyledi. CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş; Ankara Valiliği çeşitli gerekçelerle izin vermemişti. Buna karşın CHP, yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti.

BU SALDIRI DEVLETE YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sert tepki gösterdi: "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz."

TEK AMAÇLARI PROVOKASYON

Olaya ait görüntüleri paylaşan Adalet Bakanı Tunç, "Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez" dedi. Polislerin canına kast edildiği olayın "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" iftirasıyla savunmanın da hukuken ve vicdanen kabul edilemez olduğunu belirten Tunç, "iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır" ifadesini kullandı.

EMNİYET: SİLAH GİBİ KULLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP otobüsünün polislerin üzerine sürülmesiyle ilgili şoför Gökhan Gülyurt'tan şikayetçi oldu. Otobüsü bir silah gibi kullandığı belirtilen zanlının hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu.

OLAY ANI