Güncel

Aracın içinden kurşun yağdı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta hareket halindeki bir araçtan dört kişiye silahla ateş açıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

19 Ekim 2025 Pazar 10:53
Aracın içinden kurşun yağdı: 1 ölü, 3 yaralı
Esenyurt'ta 4 kişiye bir aracın içerisinden silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen D.E. (19), T.Ö. (19), U.G. (21) ve E.Ö. (21)'ye, plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

