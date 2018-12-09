Aracın kontrolünü kaybedip ağaca çarptı

Konya-Karapınar karayolunda saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, edinilen bilgilere göre şöyle meydana geldi. Karapınar 75'inci Yıl İlkokulu'nda öğretmen olan Fatma Türkmen yönetimindeki 01 TS 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Fatma Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Türkmen'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen öğretmen Fatma Türkmen, Mersin'in Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi Güneykent Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve meslektaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.