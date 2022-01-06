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Güncel

Aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu

İzmir'in Buca ilçesinde bir sürücü, hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar çevredekilerce görüntülenirken, aracın sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 06:38 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 06:38
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Olay, gündüz saatlerinde Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ş. isimli sürücü, 35 ACY 346 plakalı hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında savcılık talimatıyla 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sahibinden alınarak el konulan at, kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

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