Aracında antitank füze parçaları bulunmuştu... O şoför için istenen ceza belli oldu

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:28

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan 2017'de Ukrayna'dan gemiyle gelen İran plakalı bebek bezi yüklü TIR'ın kabin kısmında antitank füzelerine ait iki dürbün ve iki tetik mekanizması ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen malzemelerin PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı Fagot veya Konkurs anti- tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunu açıklamıştı. Tutuklanan TIR şoförü Eskandar E. hakkında, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Eskandar E.'nin, 17 Mayıs 2018 tarihinde görülen duruşmada, 20 bin lira kefaletle tahliyesine karar verildi.

Davanın karar duruşmasına ise tutuksuz sanık Eskandar E., katılmazken avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, İranlı şoför Eskandar E.'nin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.