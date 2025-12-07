İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Aracını TEM'in ortasına çekip uykuya daldı

TEM Otoyolu Bağcılar kesiminde otomobilinde uyuyakalan sürücü, baltayla aracın camının kırılmasının ardından uyandırılarak hastaneye kaldırıldı.

AA7 Aralık 2025 Pazar 08:23 - Güncelleme:
Aracını TEM'in ortasına çekip uykuya daldı
ABONE OL

TEM Otoyolu yan yol Ankara istikameti Bağcılar mevkisinde sürücü C.Y, 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekip uyumaya başladı.

Bu sırada aynı yolda çekici aracıyla seyir halinde olan Tamer Yiğit, durumu fark ederek C.Y'yi uyandırmaya çalıştı.

Tamer Yiğit, C.Y'nin uyanmaması üzerine durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler aracı sallayıp, camlarına vurarak C.Y'yi uyandırmayı denedi.

Sürücünün uyanmaması üzerine itfaiye ekipleri, baltayla aracın camını kırıp C.Y'yi uyandırdı.

C.Y, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

- "CAMINA VURDUK TEPKİ VERMEDİ"

Tamer Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, C.Y'yi uyandırmaya çalıştıklarını ancak tepki vermediğini söyleyerek, "Biz TEM Otoyolu'nda seyir halindeydik. Sol şeritte ağabeyi gördük. Bir baktık, içeride ses yok. Camına vurduk tepki vermedi. Sonra ekiplere bilgi verdik." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.