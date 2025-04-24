Aracının kaputunda sürüklediği polisi yaraladı

Dün akşam, İzmir'in Buca ilçesi Menderes Caddesi Heykel Meydanı'nda uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ş.S. (19) idaresindeki 35 BSH 971 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Evrak istemesi üzerine sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

"Dur" ikazına rağmen Ş.S. aracını hareket ettirerek, trafik polisini kaputun üzerinde sürükledi.

Ekiplerin kovalamacası sonucu şüpheli, 130 Sokak'ta aracını durdurup yaya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Yapılan kontrollerde Ş.S'nin 1,22 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan ve idari para cezası uygulanan sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerde, ekiplerin trafik uygulaması sırasında hafif ticari aracın durdurması, daha sonra aracın hareket etmesi ve trafik polisinin kaputun üzerinde sürüklenmesi yer alıyor.