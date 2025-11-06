İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Aracıyla kaldırıma çıktı! Kaza sonrası da uyudu

Kayseri'de direksiyon başında uyuyan alkollü sürücü kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam etti. Etrafta bulunan vatandaş tarafından uyandırılan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 07:01
Aracıyla kaldırıma çıktı! Kaza sonrası da uyudu
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada; B.İ: yönetimindeki 38 ALM 385 plakalı otomobille direksiyon başında uykuya dalarak, kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.'yi gören vatandaşlar yardım amaçlı sürücünün yanına giderek, uyandırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.'nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ'ye 'alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

