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Araçla çarpışan otomobil, dükkana daldı

İstanbul Çekmeköy'de, bir araçla çarpışan otomobil cep telefonu dükkanına girerken, kazada 3 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 09:14 - Güncelleme:
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Okan Çelik'in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil ile Okan Yakup idaresindeki 34 EGT 654 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde çarpıştı.

Yakup'un kullandığı araç, çarpışmanın ardından caddede bulunan cep telefonu dükkanına girdi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hamile bir kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 2 araç ile cep telefonu dükkanında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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