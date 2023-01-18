Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Yakup Kolcu ile araçta yolcu olarak bulunan Özcan Mahallesi muhtarı Feyyaz Yüce ve otomobil sürücüsü Hasan Çelik 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yol trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.