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Doğu'da hava buz gibi; araçlara battaniye ve naylonlu önlem

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle oldu. En düşük hava sıcaklığının 24.3 olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylon brandalarla korumaya aldı.

DHA17.01.2020  10:32 - Güncelleme: 17.01.2020  10:32

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya soğuklarına teslim oldu. Sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan Göle Türkiye'nin en soğuk yerleşim bölgesi olurken Erzurum Tekman'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 26.4 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre kent merkezi sıfırın altında 15.4 olan Erzurum'da Pasinler'de sıfırın altında 21, Karayazı'da 20.2, Karaçoban'da ise en düşük hava sıcaklığı 19.8 olarak açıklandı. Meteoroloji verilerine göre bölgedeki kent merkezleri ve yerleşim birimlerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şöyle gerçekleşti:

Ardahan 16.1, Ağrı merkez 24.3, Patnos 23.1, Taşlıçay 22.3, Erzincan merkez 8.2, Refahiye 21.7, Otlukbeli 18.5, Iğdır merkez 5.7, Tuzluca 7.4, Aralık 8.3, Kars: 19, Selim 23, Susuz 17.4, Muş merkez 13.4, Bulanık 23.4, Malazgirt 22.5, Korkut 21.3, Varto 17.5

ARAÇLARI BATTANİYE VE NAYLONLA SARDILAR

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24.3 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da vatandaşlar, araçlarının donmaması için battaniye ve naylon brandalarla sardı.

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