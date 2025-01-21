Araçlara çarpıp ihtara uymayan şoför yakalandı

Gençosman Mahallesi'nde, 20 Ocak akşamı, sürücü M.M.A'nın idaresindeki 34 MBS 128 plakalı otobüs park halindeki araçlara çarptı.

Otobüs sürücüsü olay yerinden kaçarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazaya karışan otobüs, Eşref Bitlis Caddesi'nde durdurulmak istendi.

Bu sırada polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü M.M.A. kısa süreli kovalamacanın ardından aynı caddede yakalandı.

Yapılan incelemelerde sürücü M.M.A'nın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli suçlardan toplam 71 bin 232 lira ceza uygulandı.

Şüpheli sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.