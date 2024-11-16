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Güncel

Araçlarının aküsü boşalan ailenin imdadına trafik polisi yetişti

Kars'ta araçlarının soğuktan aküsü boşalan ve yolda mahsur kalan ailenin imdadına trafik ekipleri yetişti.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 22:43 - Güncelleme:
Araçlarının aküsü boşalan ailenin imdadına trafik polisi yetişti
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Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, akü boşalması sonucu ailesiyle birlikte yolda kalan aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına gelen trafik ekipleri, aracın aküsünün soğuktan boşaldığı ve ailenin mahsur kaldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen trafik araçlarıyla aküsü boşalan araca takviye verdi.

YÜREKLERİ ISITAN HAREKET

Trafik ekipleri bir başka trafik aracına ise soğuktan üşüyen aileyi alarak ısınmasını sağladı. Ailenin aracı çalıştıktan sonra aile kendi araçlarına geçerek yollarına devam etti. Trafik ekiplerin yürekleri ısıtan harekete ise vatandalar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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