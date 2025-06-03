Araçtan cephanelik çıktı! Piyasa değeri 5 milyon lira

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda silah taşıdığı tespit edilerek takibe alınan SUV tipi bir araç, ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.