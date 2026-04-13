13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Güncel

Araçtan indirip gasp etti: Silahlı soyguncu tutuklandı

Ümraniye'de park halindeki araçta bulunan 2 kişiyi silah zoruyla indirip otomobili gasbeden şüpheli tutuklandı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da gece saatlerinde H.Y'nin (27) kız arkadaşıyla içerisinde bulunduğu park halindeki araçtan silahlı bir şüpheli tarafından indirilerek otomobilin gasbedilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Polis ekiplerince ifadesine başvurulan mağdur H.Y, maskeli tanımadığı bir kişinin cama vurduğunu, silah göstererek kendilerini araçtan indirdiğini, daha sonra araca binerek Şile Otoyolu'na doğru gittiğini, şüphelendiği ya da husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden otomobilin Ümraniye'de olduğunu tespit eden ekipler, 7 Nisan'da zanlıyı araçla yakaladı.

Araç içerisindeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç'nin (28) sorgulamasında daha önce çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının araçtaki H.Y. ile kız arkadaşını silah zoruyla indirip otomobile binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu arada, şüphelinin ekiplerce yakalandığı anlar da polis kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ekip araçlarıyla şüphelinin kullandığı aracın önünü kesen polislerin, bu kişiyi araçtan indirerek gözaltına alması yer alıyor.

