Arafat yolculuğu yarın başlıyor: Kabe ihrama büründü

İhramlı olarak tavaf eden, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yaparak umrelerini tamamlayan hacı adayları, diğer zamanlarda gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıyor, tavaf ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor.

Hac yolculuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen bütün bölümlerinde adayların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Bu arada Harem-i Şerif'e belirli periyotlarla düzenlenen otobüs seferlerinin durdurulması nedeniyle hacı adayları, Kabe'ye yürüyerek veya taksiyle ulaşıyor.

Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat yolculuğu ise yarın başlayacak.

Türk hacı adaylarının Arafat vakfesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulacak çadırlar, ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programı organize edildi.

Hacı adaylarına dağıtılacak kumanyalar da hazırlandı.