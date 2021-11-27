Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:55

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor. Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, bu hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olacağı Arafta Sorular; 28 Kasım Pazar günü 22.10'da 24'te...