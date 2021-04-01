Arakanlı Müslümanlara yardım taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 22:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan "ağır iklim tipi sahra hastanesi", Etimesgut Askeri Havaalanında A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzeme, çadır, 50 yataklı hastane donanımı ve yardım malzemeleri taşıyan uçak, Sağlık Bakanlığından 13 personelle Etimesgut Askeri Havaalanından Bangladeş'e hareket etti.

Yardım malzemeleriyle AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personeli taşıyan bir başka yardım uçağı 27 Mart'ta Bangladeş'e hareket etmişti.