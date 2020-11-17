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Aralarında 3 doktorunda bulunduğu 'kırmızı reçete' çetesi çökertildi

Kırmızı reçete ile temin edilmesi gereken ilaçları usulsüz evrak düzenleyerek piyasa sürdükleri belirlenen şebeke çökertildi.

IHA17 Kasım 2020 Salı 15:23 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 15:23
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Bodrum’da bulunan özel hastanede çalışan 3 doktorun da şebeke üyelerine ilgili ilaçlarla alakalı çok sayıda reçete düzenleyerek, yine şüphelilerle birlikte çalışan bir eczaneye yönlendirdikleri tespit edildi, 4620 adet sentetik hap ele geçirildi.

Delillendirme aşamasının bitmesiyle birlikte Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova’da eşzamanlı olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 507 adet sentetik hap ve 3’üncü kişilere ait çok sayıda kimlik fotokopileri ile reçeteler ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti suçlarından ifadesine başvurulan H.B., M.B., T.C., N.V.Ö., D.B., E.E., B.A., T.D. ve T.D.’nin daha sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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