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  • Aralarında Beşiktaş Belediye başkanı da var! 41 kişinin işlemleri sürüyor
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Aralarında Beşiktaş Belediye başkanı da var! 41 kişinin işlemleri sürüyor

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Aralarında Beşiktaş Belediye başkanı da var! 41 kişinin işlemleri sürüyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada yakalanan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden yakalanan 41'inin Vatan Yerleşkesi'nde ifadeleri alınıyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

- SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

  • Istanbul Suc Orgutu
  • Rıza Akpolat
  • ifade işlemleri
  • Beşiktaş Belediye Başkanı

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