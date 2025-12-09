İSTANBUL 11°C / 7°C
Güncel

Aralarında çok sayıda çocuk var... İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA9 Aralık 2025 Salı 01:35
Aralarında çok sayıda çocuk var... İzmir'de 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

