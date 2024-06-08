İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu
Güncel

Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 kişi kıskıvrak yakalandı.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Aralarında eski HDP'li belediye başkanı da var! Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın "Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRLE İLTİSAKLARI BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.