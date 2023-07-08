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Aralarında İstanbul da var: AFAD'dan çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili turuncu ve sarı kod ile kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yapılan uyarıda, 'Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Aralarında İstanbul da var: AFAD'dan çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarı
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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan verilere dayanarak, 15 ilde yaşayan vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İSTANBUL'A SARI UYARI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, bugün için İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova Kastamonu için sarı uyarı, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu illeri için turuncu yağış uyarısı yapıldı.

"TEDBİR AMAÇLI İLAVE PERSONEL VE EKİPMAN SEVK EDİLDİ"

Yapılan uyarıda, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki il valiliklerine ve muhtarlara bilgilendirme ve uyarı yapıldığı, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edildiği belirtildi.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

AFAD, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Marmara'da ve Karadeniz bölgesinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Yarın için yapılan uyarıda, "Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerimizde çok kuvvetli yer yer şiddetli; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yerel kuvvetli; Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

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