Aralarında İstanbul da var: AFAD'dan çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan verilere dayanarak, 15 ilde yaşayan vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, bugün için İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova Kastamonu için sarı uyarı, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu illeri için turuncu yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki il valiliklerine ve muhtarlara bilgilendirme ve uyarı yapıldığı, Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edildiği belirtildi.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 11 ilimize Turuncu, 4 ilimize Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.



��️ 8 Temmuz Cumartesi günü;



�� İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova



�� Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli,... pic.twitter.com/wrJMI6bKmO — AFAD (@AFADBaskanlik) July 8, 2023

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

AFAD, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Marmara'da ve Karadeniz bölgesinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Yarın için yapılan uyarıda, "Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerimizde çok kuvvetli yer yer şiddetli; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yerel kuvvetli; Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadeleri yer aldı.