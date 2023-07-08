Aralarında İstanbul da var: AFAD'dan çok sayıda ile sarı ve turuncu uyarı

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 11 ilimize Turuncu, 4 ilimize Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) July 8, 2023
��️ 8 Temmuz Cumartesi günü;
�� İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova
�� Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli,... pic.twitter.com/wrJMI6bKmO
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT
AFAD, Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Marmara'da ve Karadeniz bölgesinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Yarın için yapılan uyarıda, "Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerimizde çok kuvvetli yer yer şiddetli; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yerel kuvvetli; Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadeleri yer aldı.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Marmara'da ve Karadeniz Bölgesinde Beklenen Yağışlara Dikkat!— AFAD (@AFADBaskanlik) July 8, 2023
��️ 9 Temmuz Pazar günü;
�� Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı; Bolu, Karabük ve Kastamonu... pic.twitter.com/zCODWka7gi