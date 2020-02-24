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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 51'inci gün

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan, üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 51'inci günde de sürdürüldü.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi16:27 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:27

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

BARAJ GÖLÜNÜN DEBİSİ HER GÜN DÜŞÜRÜLÜYOR

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 51'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığının sıfır olması nedeniyle arama yapılamadığından ekipler, bot ve teknelerle su yüzeyi ve kıyısında arama çalışması yapıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara katkı sağlaması amacıyla baraj gölünün debisi her gün belli bir ölçüye kadar düşürülüyor. Debinin belli bir dönem daha düşürüleceği belirtilirken, ekipler, su altı araması için görüş uzaklığının açılmasını bekliyor. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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