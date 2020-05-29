İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8407
  • EURO
    7,6103
  • ALTIN
    380.976
  • BIST100
    105094
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arama motoru Google koronavirüs haritasına KKTC'yi de ekledi
Güncel

Arama motoru Google koronavirüs haritasına KKTC'yi de ekledi

Arama motoru Google, koronavirüs (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi adıyla ekledi.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 17:11 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:11
ABONE OL

Arama motoru Google, koronavirüs (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmi adıyla ekledi. Ülkede son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son koronavirüs hastası Zekai Gece, geçtiğimiz günlerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edilmişti. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Kovid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.