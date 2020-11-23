23 Kasım 2020 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:42

Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketi açıklama yaptı: Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk. Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır.