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  • Arama yapılan geminin bağlı olduğu şirket: Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır
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Arama yapılan geminin bağlı olduğu şirket: Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır

Doğu Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketi açıklama yaptı: Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk. Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır.

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:42
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Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketi açıklama yaptı: Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk. Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır.

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