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Van'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar, Erciş A Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

  • DHA
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Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.
 
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.D., yağma ve gasp suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan  E.E., aynı suçtan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.İ. ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.M. yakalanarak gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 firari , daha sonra Erciş A Tipi cezaevine teslim edildi.

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