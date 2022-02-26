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Aranan şahısı 'gece kartalları' yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gizli ses veya görüntü kaydı suçundan aranan şahıs, gece kartalları olarak tanınan çarşı ve mahalle bekçilerine takıldı.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 02:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 02:56
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Aydın'da hakkında kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek suçundan aranan T.A. isimli şahıs, gece kartallarının dikkatinden kaçamadı. Edinilen bilgiye göre bekçiler, Orta Mahalle 213 Sokak'ta gece devriyesi esnasında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunun ardından şüpheli T.A.'nın gizli ses veya görüntü kaydetme suçundan arandığı tespit edildi. T.A. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak doktor raporunun akabinde emniyete götürüldü.

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