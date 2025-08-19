İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8921
  • EURO
    47,8019
  • ALTIN
    4390.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Aranan zanlı yaylada yakalandı

Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve yaylada çobanlık yaparken yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA19 Ağustos 2025 Salı 12:29 - Güncelleme:
Aranan zanlı yaylada yakalandı
ABONE OL

Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin yaylalarda olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Z'yi (48), 1700 rakımlı Gökağaç mevkisinde çobanlık yaparken yakaladı.

Yaklaşık 1 yıldır firari olan hükümlünün yakalanmamak için ikametinden 140 kilometre uzaktaki dağlara geldiği, geçimini sağlamak için de çobanlık yaptığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.