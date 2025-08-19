Aranan zanlı yaylada yakalandı

Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin yaylalarda olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Z'yi (48), 1700 rakımlı Gökağaç mevkisinde çobanlık yaparken yakaladı.

Yaklaşık 1 yıldır firari olan hükümlünün yakalanmamak için ikametinden 140 kilometre uzaktaki dağlara geldiği, geçimini sağlamak için de çobanlık yaptığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.