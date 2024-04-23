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Aranıyordu: Cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu.

AA23 Nisan 2024 Salı 14:06 - Güncelleme:
Aranıyordu: Cesedi Dicle Nehri'nde bulundu
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Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a geldikten sonra kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı bulmak için Dicle Nehri ve çevresinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve itfaiye ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Sualtı görüntüleme cihazları ve dron ile bölgede inceleme yapılırken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpeklerle nehrin çevresinde yürütülen çalışmaya destek verdi.

M.N.A'nın cansız bedeni tarihi Ongözlü Köprü'nün yaklaşık 2 kilometre ilerisinde nehirde bulundu.

Nehirden çıkarılan ceset, sağlık ekiplerince otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a gelen ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirmişti. Polis ekiplerince yapılan arama sonucu M.N.A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında bulunmuş, bunun üzerine Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

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