Arap dünyasından Ürdün'e destek mesajları gelmeye devam ediyor

AA 04 Nisan 2021 Pazar 17:16 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 17:18

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştü.

Katar Emiri Temim, ülkesinin Kral Abdullah'ın güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla aldığı tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini belirtti.

- UMMAN

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın "Ürdün'ün güvenliği, egemenliği ve istikrarı için alınan önlemleri tamamen desteklediği" ifade edildi.

- FAS

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Fas Kralı'nın Ürdün Kralı 2. Abdullah'a ülkesinin güvenlik ve istikrarı için aldığı kararlara tam destek verdiğini kaydetti.

- TUNUS

Tunus Dışişleri Bakanlığı da Ürdün'ün güvenlik ve istikrarını korumak adına alınan karar ve önlemleri tam ve mutlak şekilde desteklediğini açıkladı.

- LİBYA

Libya Başkanlık Konseyi, yaptığı yazılı açıklamada Kral 2. Abdullah'ın liderliğindeki Ürdün'le tam bir dayanışma ve destek içerisinde olduklarını duyurdu.

İki ülke arasında güçlü ve sağlam bağlar bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Ürdün'ün egemenliğini sağlayan, güvenliğini ve istikrarını koruyan her şeye tam destek verildiği vurgulandı.

- IKBY

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a gönderdiği mesajında, "ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için alınan son kararların tamamını desteklediklerini" belirtti.

- Hamas da Ürdün yönetimine destek mesajı verdi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın ülkesinin güvenliğini korumak için aldığı önlemlerin desteklendiği belirtildi.



Açıklamada, Hamas'ın Ürdün ile dayanışma içerisinde olduğu aktarıldı.

- ÜRDÜN'DE ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.