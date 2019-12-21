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Arap karikatürist Türkiye-Libya anlaşmasını böyle yorumladı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma dünyada da büyük yankı uyandırdı. Arap bir karikatürist anlaşmayı çizdiği karikatürle yorumladı.

21.12.2019  13:29 - Güncelleme: 21.12.2019  13:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı. Muhtıra çok geniş çevrelerde yankı uyandırırken bazı kesimlerin de tepkisini aldı.
 
Arap bir karikatürist anlaşmayı çizdiği karikatürle yorumladı. Karikatür, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
 
Bu anlaşmayla, Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.
 
 
Yunan ve Güney Kıbrıs arasına set çekildi
 
Böylelikle, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacak olan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.
 
Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.
 
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa anlaşmaya karşı çıktı ve dünyanın çeşitli yerlerinden de tepki gösterenler oldu.
 
Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturdu
 
Anlaşma tüm dünyanın gündemine oturunca, karikatüristler de anlaşmayı yorumladıkları karikatürler yaptı.
 
Arap bir karikatürist kendi açısından Türkiye-Libya anlaşmasını yorumladığı karikatürü paylaştı.

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