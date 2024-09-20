İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2024 Cuma / 17 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1141
  • EURO
    38,1088
  • ALTIN
    2866.04
  • BIST100
    9960.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Araştırma: ABD'de kanserden ölümler 30 yılda yüzde 33 düştü
Güncel

Araştırma: ABD'de kanserden ölümler 30 yılda yüzde 33 düştü

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, 1991-2021 yıllarında kanserden ölüm oranının yüzde 33 düşmesine karşın alkolün, kanser vakalarındaki önemli risk faktörleri arasında yerini koruduğu belirtildi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 13:50 - Güncelleme:
Araştırma: ABD'de kanserden ölümler 30 yılda yüzde 33 düştü
ABONE OL

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından sonuçları paylaşılan raporda, ülkede 1991-2021 yıllarında kaydedilen kanser vakaları ve bunlara bağlı ölümler incelendi.

Rapora göre bilimsel gelişmeler, erken teşhis ve sigara tüketiminin azalması bu dönemde kanser görülen 4,1 milyon kişinin iyileşmesine yardımcı oldu ancak bu hastalık bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etti.

2 MİLYONDAN FAZLA YENİ VAKA TEŞHİS EDİLDİ

ABD'de 1991-2021 yıllarında kanserden ölüm oranının kademeli olarak yüzde 33 düştüğünü ortaya koyan raporda, bu yıl 2 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edileceği ve 611 binden fazla kişinin kanser nedeniyle öleceği öngörüldü.

Tüm kanserlerin yüzde 40'ı sigara ve alkol kullanımı, aşırı kilo, fiziksel hareketsizlik ve yemek yeme alışkanlığı gibi değiştirilebilir risk faktörleriyle ilişkili olduğu kaydedildi.

ALKOL UYARISI

ABD'de 2019'da kanserlerin yaklaşık yüzde 5,4'ünün sebebi olarak alkol tüketimi gösterildi. Erken yaşlarda alkol alımının, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kanser riskini artırabildiği belirtildi.

Raporda alkol tüketiminin meme kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri, mide kanseri ile belirli baş ve boyun kanseri riskini artırdığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.