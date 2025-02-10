Araştırmalar ortaya koydu… Türkiye'nin büyük kesimi Türkçe müzik dinliyor

Genar Türkiye Raporu'nun Ocak ayı araştırmasında Türkiye'de en çok dinlenen müzik türleri soruldu. Araştırmada ilginç veriler dikkat çekti. Üst gelir gruplarında Arabesk en çok dinlenilen müzik olmanın yanı sıra Tasavvuf müziği dinleyenler arasında TİP'liler ön plana çıktı. AK Parti'li ve MHP'lilerin Klasik Batı müziğini CHP'lilerden daha fazla dinlediğini belirtmesi araştırmadan çıkan ilginç sonuçlardan.

Her ay Türkiye Geneli 2200 kişiye sorularak hazırlanan raporun Ocak ayı sayısında toplumun müzik tercihleri de soruldu. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre toplumun büyük bir çoğunluğu tercihini Türk müziğinden yana kullanıyor. Türk Halk Müziği'nden sonra sırasıyla Arabesk, Türk Pop, Türk Sanat ve Türkü en çok dinlenilen müzik türleri arasında yer alıyor.

KADINLARIN TERCİHLERİ

Araştırmaya katılan kadınların Türk pop müziğine erkeklere oranla daha fazla ilgi duydukları görülüyor. Türk pop müziği dinlediğini belirten kadınların oranı %18,8 iken bu oran erkeklerde %8,2. Kadınların Türk Sanat Müziği ve Türkü'yü erkeklere oranla daha çok tercih ettiği ayrıca ortaya çıkan sonuçlar arasında.

Arabesk ise erkeklerin kadınlara göre daha fazla ilgi duydukları müzik türü arasında yer alıyor. Araştırmaya katılan erkeklerin %24,1'i Arabesk müzik dinlediklerini söylerken kadınların sadece %13,8'i Arabesk müzik tercih ettiklerini belirtmiştir.

GENÇLER TÜRK POP MÜZİĞİ DİNLİYOR

Araştırmaya katılan gençlerin tercihi ise Türk Pop Müziğinden yana. Gençlerin %24,4'ü en çok Türk Pop Müziği dinliyor. Orta yaş grubunda ise en çok tercih edilen müzik türleri arasında Arabesk ilk tercihler arasında yer alıyor. Türk Halk müziği ise özellikle 55 yaş üstü grubunun en çok dinlediği müzik türü olarak öne çıkıyor.

ZENGİNLERİN TERCİHİ ARABESKTEN YANA

Üst gelir grubuna ait katılımcıların en çok tercih ettiği müzik türleri arasında Arabesk ilk sırada. Aylık geliri 130.000 TL ve üstü olan katılımcıların %25'i en çok Arabesk müzik dinlendiklerini belirtmektedir.

TİP'LİLER TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLİYOR

Siyasal tercihlere göre katılımcıların Tasavvuf müziğini tercih etme oranları arasında en çok Türkiye İşçi Partililerin yer alması dikkat çekiyor. AK Partili ve CHP'li katılımcıların müzik tercihleri arasında benzerlikler görülmekle beraber Arabesk CHP'liler arasında daha az ilgi görüyor. Türk Sanat müziğini tercih ettiğini söyleyenler arasında AK Partiler ile CHP'liler aynı orana sahip. Klasik Batı müziğini dinleyenler arasında ise AK Partili ve MHP'li katılımcıların oranı birbirine yakınken (%4,7) CHP'li seçmenler arasında bu oranın (%2,4) daha düşük çıktığı görülmektedir.