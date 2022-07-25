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Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 3 ölü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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