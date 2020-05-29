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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 16:27 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:27
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Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan, akraba Yumru ve Aydın ailelerinin fertleri tartışmaya başladı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla büyüyerek, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim ya da kimler tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 7 kişi, yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olan Kasım Yumru ile Naif Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kasım Yumru ile Naif Gül’ün cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların olduğu Viranşehir Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışlarında ise polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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