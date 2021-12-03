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Arazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini öldürdü

Osmaniye'de emekli polis memuru Süleyman Cantürk (59), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyinin üvey oğlu İlyas Kütük'ü (56) tabancasıyla vurup, öldürdü. Kütük, gözyaşları arasında toprağa verilirken, Cantürk ise tutuklandı.

DHA3 Aralık 2021 Cuma 17:20 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 17:20
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Olay, dün akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Cantürk (59), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyinin üvey oğlu İlyas Kütük'ün (56) evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Cantürk, yanındaki tabancayla İlyas Kütük'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlyas Kütük, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Süleyman Cantürk, suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cantürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlyas Kütük'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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