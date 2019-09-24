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Arazisinden geçen 50 yıllık yolu trafiğe kapattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, arazisinin içinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu geçişe kapattı.

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Tömük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hakkı Top, Güney Sokak'tan geçen yolu, tapulu arazisinin içerisinden geçtiği gerekçesiyle önce kazdı, sonrasında limon fidanları dikti.
 
Yolun önüne "Özel mülktür girilmez" yazılı tabela asan Top, mahalleliden gelen tepkiye rağmen kararından vazgeçmedi.
 
Erdemli Kaymakamlığı, görevlendirdiği özel ekip aracılığıyla kapatılan yolda inceleme ve ölçüm yaptı. 
 
Hakkı Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur olan tarafın kendisinin olduğunu savundu.
 
Yolun tapulu arazisinden geçtiğini savunan Top, "İmar planında yer almayan şekilde arazimize yol yapıldı. Kapatılan yer bizim tapulu arazimiz. Sekiz dönümlük arazimizin 3 dönümü yola gidiyor. Kalan arazi de hiçbir işe yaramıyor." dedi.
 
Top, 400 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki yola 110 limon fidanı diktiğini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Yol yıllarca bizim arazimizden geçerek kullanıldı. Burada haksızlık var ve biz adalet istiyoruz. Yolun açılması için bizden 3 metre karşı araziden de 3 metre kullanılabilir, bizim isteğimiz bu. Resmiyette yol yok ancak görünürde yol var. Biz haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Eğer yasalar derse ki 'bu yolu haksız yere kazıp, kapattınız', biz hakkımıza razıyız. Biz hakkımızı sonuna kadar savunacağız."

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