Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'deki sahil beldeleri alev alev yanıyor. Ödemiş'te iki can kaybı yaşandı. İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'DE BÜYÜK YANGIN

Ödemiş'te geçtiğimiz çarşamba günü 21.05'te orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. İlerleyen saatlerde alevlerin tehdit ettiği Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Dünkü müdahaleler sırasında bölgeden iki acı haber geldi. Suçıktı Mahallesi'nde evde yatalak olan 81 yaşındaki İbrahim Erkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), aracın arıza yapması üzerine alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Ekip arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Yangının üçüncü gününde bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Havadan 4 uçak ve 10 helikopter, karadan da arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.

BUCA'DA GECE BOYUNCA SICAK SAATLER YAŞANDI

Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden yangınlar ciğerlerimizi yakarken, dün saat 15.50'de bu defa Buca ilçesinde yangın çıktı. Zafer Mahallesi'nde iddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden saçılan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Rüzgarın şiddetiyle alevler Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gündüz saatlerinde 3 uçak ve 3 helikopterle havadan ve yer ekipler de karadan olmak üzere yangına müdahale edildi. Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının ikinci gününde bölgede alevlerin hala kontrol altına alınamadığı bildirildi. Gündoğumu ile birlikte havalanan 4 uçak ve 11 helikopter ile yangına müdahale sürüyor.

İZMİR ÇEŞME'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, İzmir'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yeşil Vatan"ı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

"ÖLECEKSEK DE BİRLİKTE ÖLECEĞİZ"

İzmir'in Buca ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında arazözle alevlerin ortasında kalan söndürme ekibi, soğukkanlı şekilde geri manevra yaparak kurtulmayı başardı.

Kameraya yansıyan o anlarda, arazözün içindeki görevlilerin besmele çekmesi, "Öleceksek de birlikte öleceğiz" dediği duyuldu.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor... İşte dakika dakika yaşananlar...

16:19 BURSA'DA ZEYTİNLİKTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Göktepe mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli yapısı nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgeye greyder yardımıyla acil müdahale yolları açıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 dönümlük zeytinlik alanda zarar oluştu. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İZMİR'DE EVİNİ KUNDAKLAYIP, ORMANI ATEŞE VEREN ŞAHIS TUTUKLANDI

15.06 İzmir'in Buca ilçesinde önce ailesinin evini kundaklayan, sonra da ormanlık alanı ateşe veren şahıs tutuklandı.

29 Haziran Pazar günü Buca ilçesi Otokent yakınlarında orman yangını çıkmış, alevler Beyazevler bölgesinde geniş bir alana yayılmıştı. Önü kesilemeyen alevler, Otokent'te park halinde bulunan birçok aracın ve iş yerlerinin kül olmasına sebep olmuştu.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, H.Ö. (44) yakalanarak gözaltına alındı. H.Ö.'nün önce ailesinin evini kundakladığı, sonra da çevreyolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği öne sürüldü. H.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

15.12 Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya ve Bolu'dan ekiplerin de desteğe geldiği yangına, 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle müdahale edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

14:59 MİLAS'TA ORMANLIK ALANDAKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

14.47 BALIKESİR'İN SAVAŞTEPE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

14.25

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

14.34 AFAD'DAN ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına karşı mücadelenin orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla sürdüğü belirtildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da yangını kontrol altına almak için kesintisiz bir şekilde devam eden çalışmalar ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmekte olan hizmetleri yerinde takip ettiği kaydedildi.

Yangını kontrol altına alma, söndürme ve soğutmaya yönelik çalışmaların 14'ü hava aracı toplam 182 araç ve 540 personelle yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, müdahale sırasında şehit olan orman personeli İbrahim Demir için Allahtan rahmet, yaralanan Ragıp Şahin için de acil şifa dilekleri iletildi.

14.22 BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

13.15 BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

12.51

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

12.48 ESKİŞEHİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.

12.38

Kırşehir'deki Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere kentteki ağaçlık alanlarda dronla piknik yapanlara yönelik denetim yapılıyor.

12.27

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin, "538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti." dedi.

11.32

Antalya'da kuruyan otlardan çıkan yangın, ağaç ve çalılık alana sıçradı. Yangın 2 eve sıçramak üzereyken ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

10.18 İZMİR ÇEŞME'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, İzmir'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yeşil Vatan"ı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

10.11 Muğla genelinde yaz mevsiminin etkisiyle artan hava sıcaklıkları ve düşen nem oranı, orman yangını riskini ciddi şekilde yükseltiyor. Bu çerçevede, ormanların korunmasına yönelik önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmaları da hız kazandı.

10.08 BUCA'DAKİ YANGININ TAHRİBATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yemyeşil ormanlar griye dönerken, 4 uçak ve 11 helikopterin ise yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızlı ilerleyen yangının verdiği tahribat ise dronla görüntülendi.

10.01 Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

09.30 Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

09.26 Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı.

08.52 İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.